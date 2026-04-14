Soda Stereo se presenta en concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX del 14 al 16 de abril con su gira Ecos.

Así que fans presten atención pues desde ya les dejamos los detalles de horario y hora en la que terminan los conciertos de Soda Stereo en Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora de los concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 20 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la terminan los conciertos: Alrededor de la 10:00 de la noche

Soda Stereo abre nuevas fechas para CDMX en abril de 2026 (X/@sodastereo)

Ecos de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes del 14 al 16 de abril

La gira Ecos de Soda Stereo en el Palacio de los Deportes del 14 al 16 de abril asegura tener los mejor de la música de la banda argentina para sus fans en México, además de un show sin igual que reunirá a Zeta Bosio y Charly Alberti con un holograma de Gustavo Cerati,

Recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús la llegada será bajando en la estación Goma de la Línea 1 y a 10 minutos caminando encontrarás el Palacio de los Deportes.