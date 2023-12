El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lanzó una contundente frase sobre el posible triunfo de Claudia Sheinbaum, precandidata a la Presidencia de la República, en las elecciones 2024.

Durante la conferencia mañanera del 19 de diciembre, el presidente destacó las políticas de su gobierno para recuperar el sector energético y aseguró que la siguiente administración no tendrá problemas en ese sentido.

Claudia Sheinbaum presentó a los 10 integrantes de su equipo de precampaña el 27 de noviembre. Entre los nombres destacó la ausencia del excanciller Marcelo Ebrard y la del exministro Arturo Zaldívar.

El equipo quedó conformado de la siguiente manera:

AMLO explicó que el petróleo aún será necesario en el mundo durante los próximos 25 años, pero descartó problemas de autosuficiencia energética para la siguiente administración, la cual podría ser encabezada por Claudia Sheinbaum.

El presidente consideró una “buena noticia” el acuerdo por 530 millones dólares que hizo Carlos Slim de Grupo Carso con Alejandro Baillères de Grupo Bal para la adquisición de un campo petrolero.

Dijo lo anterior “porque queda en manos de mexicanos”, pues explicó que la autosuficiencia es el camino “para no depender de la compra de petróleo extranjero”. “pero no sabemos que pueda deparar el destino”, advirtió.

“Es mejor tener nuestro petróleo. No depender. Miren lo que está sufriendo Europa por la dependencia del gas, al originarse el conflicto, la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces es mejor la autosuficiencia energética y lo mismo, la autosuficiencia alimentaria”

En ese sentido, el presidente descartó problemas para la siguiente administración, la cual podría ser encabezada por Claudia Sheinbaum, de acuerdo con distintas encuestas.

“Yo no creo que tengamos problema hacia futuro porque quien llegue, ya no puedo decir nada, pero es como 2 y 2 son 4 o 2 y 2 son 22. Está muy claro, no va a haber problema”

AMLO