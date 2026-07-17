Tras el sismo de magnitud 7.4 registrado la mañana del 17 de julio de 2026 en Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar pidió suspender labores como medida preventiva ante las réplicas reportadas por el Servicio Sismológico Nacional.

“He girado instrucciones a todo el Gabinete Legal y Ampliado para declarar en el servicio público la suspensión de labores y también invito a la iniciativa privada para que hagan lo conducente” Eduardo Ramírez Aguilar. Gobernador de Chiapas

En un mensaje difundido en redes sociales, desde Chenalhó, Eduardo Ramírez Aguilar exhortó a la población a mantenerse en casa junto a sus familias si tienen la posibilidad de hacerlo.

Aunque hasta el momento no se registran pérdidas, solo daños menores en infraestructura pública, las autoridades mantienen vigilancia en la entidad para garantizar la seguridad de los habitantes.

“No tenemos ningún deceso. Algunos temas en unidad de temas en administrativos en Tapachula, otro tema en Suchiate sobre infraestructura, pero nada que lamentar. Estaré atento y mantengamos la calma, todo está en orden” Eduardo Ramírez Aguilar. Gobernador de Chiapas

Desde Chenalhó le digo al pueblo de Chiapas que estoy muy pendiente tras el sismo. Afortunadamente, hasta el momento no tenemos nada que lamentar.



He girado instrucciones al Gabinete Legal y Ampliado para suspender actividades administrativas y hago un llamado al sector privado… pic.twitter.com/wPU3YUV8zN — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) July 17, 2026

Reportan daños menores en Tapachula y Suchiate tras sismo en Chiapas

Se reportan daños en infraestructura pública en Tapachula y Suchiate, informó Eduardo Ramírez -de 48 años-.

En Tapachula una mujer, al entrar el crisis nerviosa a causa del sismo, cayó de un tercer piso. Paramédicos le brindaron atención oportuna por lo que no pasó a mayores.

Fue trasladada al hospital más cercano para atender sus lesiones por el impacto, indicaron fuentes de Protección Civil.

Patrullas, ambulancias y elementos de protección civil, como parte del protocolo de monitoreo, revisan edificios para descartar afectaciones derivadas del movimiento telúrico de 7.4 grados richter seguido por dos réplicas de magnitudes 4.5 y 5.8.

En tanto que brigadas municipales y estatales fueron enviadas a comunidades costeras ante el temor de un tsunami.

Tras el sismo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) descartó daños en la infraestructura eléctrica.