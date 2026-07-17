Un sismo de magnitud 7.4 se registró hoy 17 de julio de 2026 a las 08:48 horas en Chiapas, con epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, según el Servicio Sismológico Nacional.

El temblor no se percibió en la CDMX y no ameritó la activación de la alerta sísmica.

Aunque el temblor fue moderado, las autoridades mantienen vigilancia en Chiapas para descartar afectaciones.

El evento recordó la importancia de los protocolos de prevención en zonas sísmicas.

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