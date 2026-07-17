León vs Atlas chocan en la Jornada 1 de la Liga MX; pronóstico 3-1 a favor del equipo local sobre los Rojinegros. Conoce las posibles alineaciones.

El segundo día de actividades del Apertura 2026 arranca con el partido León vs Atlas el jueves 16 de julio en el Estadio de La Fiera.

León recibe al Atlas en la Jornada 1 (mexsport / Isaac Ortiz)

León vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de Liga MX

El pronóstico del partido León vs Atlas es triunfo de 3-1 a favor del equipo esmeralda, en la Jornada 1 de la Liga MX.

León vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de Liga MX

León vs Atlas se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 1 de la Liga MX:

León

Portero: Óscar García

Defensas: Jaine Barreiro, Valentín Gauthier, Iván Moreno y Salvador Reyes

Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán y José Rodríguez

Delanteros: Nicolás Vallejo, Juan Domínguez y Diber Cambindo

Atlas debuta en calidad de visitante ante los Esmeraldas de León. (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel y Jorge Rodríguez

Mediocampistas: Gustavo Ferrareis, Víctor Ríos, Aldo Rocha y Arturo González

Delanteros: Ryan Mmaee y Mateo García

León vs Atlas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX?

El viernes 17 de julio se enfrentan León vs Atlas, en la continuación de la Jornada 1 de la Liga MX.