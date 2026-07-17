León vs Atlas chocan en la Jornada 1 de la Liga MX; pronóstico 3-1 a favor del equipo local sobre los Rojinegros. Conoce las posibles alineaciones.
El segundo día de actividades del Apertura 2026 arranca con el partido León vs Atlas el jueves 16 de julio en el Estadio de La Fiera.
León vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de Liga MX
El pronóstico del partido León vs Atlas es triunfo de 3-1 a favor del equipo esmeralda, en la Jornada 1 de la Liga MX.
León vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de Liga MX
León vs Atlas se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 1 de la Liga MX:
León
- Portero: Óscar García
- Defensas: Jaine Barreiro, Valentín Gauthier, Iván Moreno y Salvador Reyes
- Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán y José Rodríguez
- Delanteros: Nicolás Vallejo, Juan Domínguez y Diber Cambindo
Atlas
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel y Jorge Rodríguez
- Mediocampistas: Gustavo Ferrareis, Víctor Ríos, Aldo Rocha y Arturo González
- Delanteros: Ryan Mmaee y Mateo García
León vs Atlas: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX?
El viernes 17 de julio se enfrentan León vs Atlas, en la continuación de la Jornada 1 de la Liga MX.
- Partido: León vs Atlas
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX
- Tornero: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 17 de julio de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio León
- Transmisión: FOX One