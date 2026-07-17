La interacción de cinco placas tectónicas en territorio mexicano es el contexto del origen del temblor de este 17 de julio de 2026 en Chiapas, explicó el Servicio Sismolófgico Nacional (SSN), encabezado por Arturo Iglesias Mendoza.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el temblor en Chiapas, y sus 91 réplicas hasta las 13:00 horas, se originaron por el movimiento de tres de esas cinco placas tectónicas.

Así lo dio a conocer el SSN al publicar un reporte especial para detallar las características del temblor de 7.4 que se localizó al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 8:48 horas.

5 placas tectónicas que provocan temblores en México

Las cinco placas tectónicas que se encuentran en México y cuyo reacomodo generan temblores en el país son:

Norteamérica Cocos Caribe Rivera Pacífico

3 placas que generaron temblor de 7.4 en Chiapas

El SSN, liderado por Arturo Iglesias Mendoza, dijo que la interacción de las tres primeras placas mencionadas son lo que genersaron el sismo de hoy:

Norteamérica Cocos Caribe

El organismo explicó que las tres placas generan movimientos en la costa del pacífico, frente a Chiapas y que ello explica la alta sismicidad en ese estado.

Temblor en Chiapas recuerda el sismo del 7 de septiembre de 2017

El SSN recordó que uno de los sismos más fuertes de la zona, generado frente a las costas de Chiapas fue el del 7 de septiembre de 2017 de 8.2 , que se sintió incluso en la CDMX.

Este sismo fue solo semana y media antes del de 17 de septiembre de ese mismo año , pero con un epicentro en Puebla y que el SSN no coloca en la misma región.

Y es que en su conteo, el SSN dijo que en lo que va de Siglo XXI se han contabilizado 19 sismos superiores a grado 6 frente a Chiapas y en el Siglo XX se registraron seis en la misma zona.

“Los de mayor magnitud se registraron el 7 de noviembre de 2012 (M 7.3) y el sismo del 7 de septiembre de 2017 (M 8.2) cuyo mecanismo de tipo normal, fracturó gran parte de la placa Cocos en toda la región del Golfo de Tehuantepec, causando daños severos en toda la región sureste de México” SSN

Temblor en Chiapas se sintió en estos 5 estados

De acuerdo con un mapa de intensidad, elaborado por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el punto principal del temblor de este 17 de julio fue frente a las costas de Chiapas.

En total, los cinco estados donde se sintió el temblor de este 17 de julio son: