Arturo Iglesias Mendoza, jefe del Servicio Sismológico Nacional (SSN), descartó que se registre en las próximas horas un sismo mayor al de magnitud 7.4 en Chiapas.

“Es muy probable que este sea el sismo principal, el 7.4, de tal manera que no se esperaría un sismo de magnitud más grande” Arturo Iglesias, jefe del Servicio Sismológico Nacional

Confirmó que se han registrado múltiples réplicas significativas tras el sismo en Chiapas, destacando una de magnitud 6.5, aunque se espera que la frecuencia de estos eventos disminuya paulatinamente.

Arturo Iglesias Mendoza hizo un llamado a mantener la calma y reiteró que las zonas metropolitanas del centro del país se mantienen bajo un nivel de peligro bajo tras el sismo de magnitud 7.4 en Chiapas.

Arturo Iglesias, jefe del SNN, explica por qué es poco probable que haya un sismo mayor al de magnitud 7.4 en Chiapas

Arturo Iglesias, jefe del Servicio Sismológico Nacional, explicó que, aunque no es del todo descartable que pueda ocurrir un sismo más fuerte, es lo menos frecuente.

En entrevista con Telediario, explicó que lo más común y probable es que el sismo de magnitud 7.4 sea el evento principal y que los movimientos posteriores sean réplicas de menor magnitud.

Arturo Iglesias destacó que por definición, las réplicas tienen una magnitud menor al sismo principal y su frecuencia disminuye con el tiempo.

“Lo más común y lo más probable es que el primero de ellos de magnitud 7.4 sea el sismo principal y luego sea sucedido de réplicas que en general, por definición de réplica, tienen una magnitud menor” Arturo Iglesias, jefe del Servicio Sismológico Nacional

Aunque existen casos raros donde un sismo es seguido por uno de mayor magnitud, Iglesias reiteró que, basándose en la probabilidad, no se esperaría un sismo más grande en esa zona.

“Hay ocasiones en que sucede que que ocurre así, ¿no? Que sí eh luego se se desata un sismo de magnitud mayor, pero es lo menos frecuente, ¿no?” Arturo Iglesias, jefe del Servicio Sismológico Nacional

Arturo Iglesias afirmó que el riesgo para la Ciudad de México por este sismo es bajo, debido a que la distancia desde el epicentro es muy grande, las ondas sísmicas se atenúan rápidamente y pierden amplitud.

Destacó que para la CDMX el peligro derivado de la actividad sísmica en esa zona específica de Chiapas es considerado bajo.

Arturo Iglesias aclaró el por qué la alerta sísmica no se activo para la CDMX tras sismo en Chiapas

Arturo Iglesias aclaró que el Servicio Sismológico Nacional no es el encargado de la alerta sísmica; esa función le corresponde al SASMEX.

Explicó que la alerta no se disparó porque no debía hacerlo para la Ciudad de México.

Esto se debe a que la distancia desde el epicentro era muy grande, lo que provocó que la amplitud de las ondas disminuyera considerablemente y no se cumplieran los criterios técnicos de disparo para una zona tan lejana.

Respecto a las aplicaciones de celular que sí emitieron alertas, Iglesias señaló que esto ocurre debido a un “caos en la regulación” de las alertas tempranas. Desde su perspectiva, solo debería existir una alerta oficial.

Arturo Iglesias mencionó que, aunque existe una norma para la Ciudad de México, no hay una legislación completamente aplicable en todo el país y algunas empresas de aplicaciones han presentado amparos contra dicha normativa.