Isaac del Toro cayó al octavo lugar del Tour de Francia 2026, tras la Etapa 13 en la que terminó en la posición 39.

Isaac del Toro se ubica en la octava posición del Tour de Francia 2026, mientras que en la batalla por el maillot blanco al mejor corredor joven, se mantiene en la tercera posición.

La Etapa 13 fue ganada por Mauro Schmid en un cierre apretado dejando en el segundo lugar al colombiano Harold Tejada.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la Etapa 13 del Tour de Francia 2026?

La Etapa 13 fue complicada para Isaac del Toro, que cedió un lugar en la clasificación general del Tour de Francia 2026.

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

¿Cómo quedó la clasificación general tras la Etapa 13 en el Tour de Francia 2026?

Tras la Etapa 13, Tadej Pogacar se mantiene al frente de la clasificación general en el Tour de Francia 2026, en la que Isaac del Toro se ubica en séptimo lugar.

Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Remco Evenepoel Tom Pidcock Juan Ayuso Paul Seixas Florian Lipowitz Isaac del Toro Mattias Skjelmose Lenny Martínez

Perfil y recorrido de la Etapa 14 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 14 este Sábado 18 de julio, en la que Isaac del Toro buscará los primeros lugares.

La Etapa 14 del Tour de Francia 2026 se corre de las localidades de Mulhouse a la estación de esquí de Le Markstein Fellering.

Se trata de una de las jornadas de montaña más exigentes y esperadas de la segunda semana de competición.