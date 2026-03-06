El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, rechazó que su partido contemple una alianza con el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, rumbo a las elecciones de 2027.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula, el líder de Movimiento Ciudadano afirmó que el dirigente priista no es una persona seria, por lo que descartó cualquier acuerdo político con él.

Partidos se preparan rumbo a las elecciones de 2027

De cara a los comicios de 2027, los partidos políticos comienzan a definir sus estrategias electorales, en los que estarán en juego 17 gubernaturas, diputaciones y ayuntamientos en distintos estados del país.

En este contexto, algunas fuerzas políticas analizan posibles alianzas, mientras que otras, como Movimiento Ciudadano, mantienen la postura de competir sin coaliciones.

Álvarez Máynez reiteró que su partido apuesta nuevamente por participar en solitario en la contienda electoral, por lo que desde ahora descarta una alianza con el PRI encabezado por Alejandro Moreno.

“Alito Moreno no es gente seria”, dice Álvarez Máynez

Durante la entrevista, Álvarez Máynez fue cuestionado sobre la posibilidad de una alianza opositora contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en 2027.

El dirigente de Movimiento Ciudadano respondió que Alejandro Moreno “no es una persona seria” y sostuvo que su partido mantiene diálogo con diversas fuerzas políticas, aunque no necesariamente con la dirigencia actual del PRI.

Incluso señaló que existen conversaciones con actores políticos de otros partidos, incluidos integrantes del PRI que no están cercanos a Moreno Cárdenas.

Álvarez Máynez también acusó que el líder priista “usurpó” la dirigencia del partido, por lo que insistió en que no lo considera un interlocutor válido.

“No es una gente seria. Nosotros tenemos un diálogo permanente con fuerzas políticas del país, principalmente locales, incluso con personas que en otros momentos de la vida pública han respaldado el proyecto que hoy gobierna México” Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de MC

Agregó que Movimiento Ciudadano busca construir una alternativa política con los ciudadanos.

Movimiento Ciudadano irá solo en la competencia electoral de 2027

Respecto a la posibilidad de alianzas rumbo a las elecciones de 2027, Álvarez Máynez reiteró que Movimiento Ciudadano buscará competir de manera directa contra los demás partidos.

El dirigente sostuvo que su partido continúa creciendo políticamente y que busca diferenciarse tanto del actual gobierno como de las fuerzas políticas que gobernaron en el pasado.

“Nosotros vamos a ir con una competencia directa. Movimiento Ciudadano crece y se distingue. No solamente nos diferenciamos del Gobierno de México, sino también de quienes han gobernado al país en el pasado” Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de MC

Finalmente, señaló que los partidos políticos deben recuperar sus espacios y mantener el diálogo para discutir el futuro del país.