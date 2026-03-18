Rosario Robles reapareció en la escena política al ser nombrada Coordinadora de la Defensa Ciudadana del PRI por su dirigente nacional, Alejandro Moreno.

“Rosario Robles es una mujer valiente, es una mujer honesta, íntegra y es una mujer que estará aquí para defender a México” Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

En un evento realizado en la sede del partido en la CDMX, Robles fue presentada como pieza clave de la nueva estrategia “Somos los Defensores de México”, rumbo a las elecciones 2027.

Tras enfrentar un proceso judicial por la “Estafa Maestra” y tres años en prisión preventiva, la exjefa de Gobierno capitalina de 70 años de edad regresa arropada por el PRI.

Rosario Robles es coordinadora del PRI rumbo a las elecciones 2027

El PRI organizó un evento donde presentó a los “defensores de México”, perfiles que el partido plantea apuntalar rumbo a las elecciones del 2027.

Durante el evento organizado en la sede nacional del PRI en la CDMX, Alejandro Moreno nombró a Rosario Robles como Coordinadora de la Defensa ciudadana de México.

Rosario Robles será la encargada de coordinar la campaña “Somos los Defensores de México”, una estrategia de la nueva etapa del PRI en la que se busca una mayor apertura a la sociedad.

Alejandro Moreno no dudo en elogiar a Rosario Robles y la calificó como una mujer con carácter y trayectoria que se encuentra dispuesta a “defender a México”.

El dirigente señaló que la incorporación de Rosario Robles es un paso importante en la construcción del nuevo enfoque del PRI ya que aportará mucho desde la parte de la sociedad civil.

Rosario Robles no realizó ninguna declaración, sin embargo se espera que en los próximos días ofrezca más detalles de las acciones que emprenderá en su nuevo cargo.

Rosario Robles regresa a la política y es arropada por el PRI

Tras dejar la cárcel por el caso conocido como la “estafa maestra”, Rosario Robles regresa a la política.

Rosario Robles fue acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de ejercicio indebido del servicio público, al no reportar el desvío de más de 7 mil millones de pesos durante su gestión en Sedesol y Sedatu.

Se trata del primer evento público en el que Rosario Robles participó desde que enfrentó el proceso judicial que la mantuvo tres años en prisión preventiva y continúo con su proceso en prisión domiciliaria.

La exjefa de Gobierno de la CDMX, Rosario Robles fue presentada como pieza clave de la nueva etapa del PRI.