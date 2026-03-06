Los dirigentes de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Acción Nacional (PAN) expresaron su negativa a formar una alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) rumbo a las elecciones de 2027, por lo que Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI, respondió a los señalamientos.

Las posturas de los partidos se dieron en entrevistas con medios de comunicación, particularmente en los espacios informativos de Azucena Uresti en Radio Fórmula, donde dirigentes de oposición expusieron sus argumentos sobre por qué no contemplan una coalición electoral con el PRI.

Cabe recordar que en los comicios de 2027 se renovarán al menos 17 gubernaturas, además de diputaciones y ayuntamientos en diversas entidades, por lo que los partidos políticos ya comienzan a definir estrategias y posibles alianzas rumbo a esa jornada electoral.

Alito Moreno responde a MC y PAN: “Si vamos separados será muy difícil”

Ante la ruptura de una posible alianza electoral entre PRI, PAN y MC, Alito Moreno reconoció que competir por separado complicaría el escenario para la oposición, aunque afirmó que su partido está listo para participar en los comicios.

“Si vamos separados va a ser muy difícil, pero obviamente como partidos políticos vamos a competir. Y lo que yo quería evidenciar era la posición que tenían. ¿Quién no quiere las coaliciones y las alianzas? Ya está claro, ya está escuchado y dicho y lo ha visto el auditorio” Alito Moreno, dirigente nacional del PRI

El dirigente priista aseguró que el partido continuará compitiendo a nivel local y advirtió que anteponer intereses personales o partidistas por encima del futuro del país y de las familias mexicanas sería un error que México no puede permitirse.

Alito Moreno advierte derrota de la oposición si no hay alianza contra Morena

En un escenario que calificó como poco favorable, Alito Moreno sostuvo que, sin una alianza entre PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, la oposición podría perder frente a Morena en las elecciones de 2027.

También criticó lo que calificó como falta de firmeza dentro del bloque opositor y señaló que las posiciones “tibias” no ayudarán a consolidar una alternativa política frente al partido en el poder.

“La posición del PRI es: juntos le ganamos a Morena; divididos nos van a ganar. Y la falta de seriedad es tener posiciones tibias, miedosas, posiciones que no le ayudan al país porque el espectro opositor, las y los ciudadanos saben que se necesita una opción firme” Alito Moreno, dirigente nacional del PRI

Finalmente, el dirigente priista afirmó que México necesita una oposición “inteligente y articulada”, y sostuvo que la unidad entre fuerzas políticas opositoras debería convertirse incluso en una obligación moral, dejando de lado cálculos electorales para priorizar el futuro del país.