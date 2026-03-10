A días de su primer llamado a una alianza partidista, Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, reitera que junto con el PAN y MC deben enfrentar a Morena:

“Lo menos en lo que puede perder el tiempo una oposición responsable es en estar compitiendo entre sí. Lo que manda la estrategia, la claridad y los números es ir juntos para ganarle a Morena”. Alito Moreno, dirigente nacional del PRI

Este discurso del también senador surge en el marco de la propuesta para una nueva reforma electoral de Claudia Sheinbaum y rumbo a las próximas elecciones de 2027.

Alito Moreno asegura que una colalición les permitirá ser más competitivos para “cuidar el sistema democrático” de México.

Dirigentes de PAN y MC declinan coalición con el PRI

Fue a principios de marzo cuando Alito Moreno puso sobre la mesa una alianza entre partidos opositores a Morena.

El llamado fue exactamente el mismo: “salvar a México” y formar un solo frente entre PAN, PRI y MC para tener posibilidades contra el gobierno en turno, considerando que “apostar a dividir, es perder”.

Alito Moreno (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Ahora, Alito Moreno asegura que desde su partido la prioridad es es futuro del país, por lo que pidió dejar las diferencias de lado.

Para esto, el senador dijo que desde el PRI no se busca beneficiar directamente al partido.

“Si no hay coalición a quien no le va a ir bien es a México. Entonces que asuma su responsabilidad cada partido político que no quiera defender a México, para el PRI primero es México antes que nuestro partido”. Alito Moreno, dirigente nacional del PRI

Sin emabrgo y pese a la insistencia de Alito Moreno, tanto PAN como MC prefieren ir solos rumbo a las próximas elecciones.

Y es que tanto Jorge Romero, líder nacional del PAN, como Jorge Álvarez Máynez, dirigente de MC, han reiterado que no habrá alianza para 2027.