Laura Ballesteros Mancilla, diputada de Movimiento Ciudadano, rechazó la alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que propuso su dirigente nacional, Alejandro ‘Alito’ Moreno.

“Con el PRI ni a la esquina. Nosotros tenemos una alianza con los ciudadanos” Laura Ballesteros Mancilla, diputada de Morena

En entrevista para Radio Fórmula, la diputada insinuó que una alianza con el PRI sería un error, pues basta -dijo- con ver lo que ocurrió con el Partido Acción Nacional (PAN) tras ir en coalición.

Las declaraciones de Laura Ballesteros Mancilla ocurren luego de que Alito Moreno hiciera un llamado a Movimiento Ciudadano y el PAN para ir en alianza con el PRI rumbo a las elecciones de 2027.

Alejandro Moreno pide alianza entre Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano (Michelle Rojas)

Laura Ballesteros descartó que Movimiento Ciudadano vaya en alianza con el PRI

En la misma entrevista, Laura Ballesteros rechazó una alianza con el PRI y el PAN, pues señaló que la prioridad de Movimiento Ciudadano es incluir a personas de a pie en cargos públicos.

“La gente lo que está pidiendo es acceso al poder. Hay gente que sueña con representar a su comunidad y no pueden enfrentarse a los carísimos abogados del PRI y el PAN” Laura Ballesteros

Laura Ballesteros abundó en que la alianza de Movimiento Ciudadano es con la ciudadanía y que, de hecho, fue la misma gente quien les han pedido “no ir con el PRI ni a la esquina”.

En ocasiones pasadas, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ha dicho que una alianza sería perjudicial. “Nunca fueron el camino correcto”, dijo.

De igual manera, Jorge Romero, líder nacional del PAN, dijo que cada partido de oposición debe conseguir por sí mismo votos de la ciudadanía, con lo que descartó la alianza ofertada por Alito Moreno.