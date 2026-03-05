Jorge Romero, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que no habrá ninguna alianza en las elecciones 2027 con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Esto luego de que Alejandro Moreno llamara a formar una “gran alianza opositora” y probar así que no son partidos al servicio del oficialismo.

PAN no acepta alianza con el PRI; apuesta por su marca en 2027

Jorge Romero respondió al llamado a una alianza que signifique “un gran frente opositor” para las elecciones 2027 de Alejandro Moreno con una clara negativa.

El dirigente del PAN señaló que “no está viendo” una alianza con ningún partido y reiteró que en las próximas elecciones apostarán por su marca.

“No las estoy viendo, es el momento en que el PAN le tiene que apostar al PAN” Jorge Romero, dirigente del PAN

De acuerdo con Jorge Romero, el PAN saluda cada avance que haga la oposición; sin embargo, en estas elecciones considera que “nos puede ir mejor” si cada partido apuesta por su marca.

Además, señaló que una alianza o una coalición no siempre significa conseguir más votos, por lo que no considera ir con el PRI en 2027.

“A la oposición nos puede ir mejor si todos los votos de la oposición los logramos, cada quién con su marca…Así como hay veces en que una coalición aumenta votos, hay votos que a veces que también nos resta…Nosotros estamos apostando a que todo el espectro del PAN lo logre el PAN” Jorge Romero, dirigente del PAN

Asimismo, señaló que espera que cada partido de oposición logre todos los votos de su espectro de militantes y seguidores, toda vez que esto significaría menos votos para el oficialismo.

PAN califica de ridículo el llamado del PRI a una coalición condicionada en 2027

Por otra parte, Jorge Romero calificó como ridículo el llamado de Alejandro Moreno a una coalición, cuando se trató más de una acusación sobre “servir al oficialismo” si no entraban a la alianza.

“En la parte esa que duró como 35% de extender la mano, nosotros siempre lo vamos a saludar. Por supuesto que en la parte de decir que si no haces una coalición prácticamente sirves para el oficialismo pues se nos hace ridículo” Jorge Romero, dirigente del PAN

Resaltó que, a diferencia del líder nacional del PRI, él nunca va a “caer en la tentación de que entre oposición nos estemos dando”.

Cabe recordar que Alejandro Moreno aseguró que el pueblo de México debe saber que si Movimiento Ciudadano y el PAN no entran en alianza con el PRI, es porque “estarán al servicio del poder” y de Morena.