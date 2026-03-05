El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, hizo un llamado al PAN y Movimiento Ciudadano a dejar de lado sus diferencias y aliarse rumbo a las elecciones de 2027.

“¡Es hora de ponerse de pie por México! Ser valientes es levantarse y alzar la voz cuando el poder quiere vernos divididos y de rodillas” Alejandro Moreno, dirigente del PRI

A través de sus redes sociales, Alejandro Moreno enlistó 10 razones por las que el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano deberían formar un solo frente para, según dijo, “salvar a México”.

Las 10 razones del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano para aliarse, según Alejandro Moreno

Sobre el argumento de que México necesita unidad para enfrentar la división que “solo beneficia a quienes hoy concentran el poder”, Alejandro Moreno presentó 10 razones por las que deben aliarse PRI, PAN y MC:

Negarse a formar alianzas contra Morena es ignorar la realidad del país La división beneficia al poder cuando el país enfrenta retrocesos democráticos La oposición no puede competir entre sí mientras el país deja pasar oportunidades Los cambios democráticos se logran cuando las fuerzas políticas se unen Los intereses personales o partidistas son un error que México no resistirá Los líderes políticos deben pensar en México, no en cálculos electorales Las alianzas no son una debilidad y sirven para defender la democracia Cuando la democracia peligra, la unidad se convierte en una obligación moral México necesita una oposición responsable que pueda construir acuerdos México necesita equilibrio, instituciones fuertes y gobiernos que rindan cuentas

Las 10 razones del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano para aliarse, según Alejandro Moreno (PRI)

¿PRI, PAN y Movimiento Ciudadano se aliarán contra Morena?

El llamado de Alejandro para que PAN y Movimiento Ciudadano se alíen con el PRI, aún no ha sido respondido.

Sin embargo, Jorge Romero, líder nacional del PAN, ha dicho en ocasiones pasadas que no habrá ninguna alianza en las elecciones 2027.

Una posición similar mantiene el dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, pues considera que una alianza sería perjudicial.