Desde Puebla, Jorge Álvarez Máynez resaltó el respaldo que dará Movimiento Ciudadano al futuro político de Luis Donaldo Colosio Riojas para las próximas elecciones en 2027.

Esto fue mencionado desde el primer informe del senador Néstor Camarillo en Puebla, que precisamente contó con la presencia de Jorge Álvarez Máynez y Luis Donaldo Colosio Riojas, entre otros.

Durante su participación como dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez habló de las elecciones 2027, así como diversas encuestas que posicionan a Luis Donaldo Colosio Riojas en las preferencias.

“La única persona que encabeza en dos estados las encuestas al 2027, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas”. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano

Aunado a señalar que Luis Donaldo Colosio Riojas encabeza preferencias en su tierra natal y su domicilio adoptivo, Jorge Álvarez Máynez reiteró el apoyo de Movimiento Ciudadano.

Esto para cualquier decisión sobre su futuro político y cualquier decisión que Luis Donaldo Colosio Riojas vaya a tomar en las elecciones 2027.

De momento, Luis Donaldo Colosio Riojas no ha dado declaraciones sobre las palabras de Jorge Álvarez Máynez sobre las elecciones 2027, ni su interés de buscar la gubernatura.