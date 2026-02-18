Este 18 de febrero se llevó a cabo el primer Simulacro 2026 en CDMX y Edomex; sin embargo, varios usuarios reportaron que la alarma continúo mostrándoles la “Alerta Presidencial” pese a los cambios que solicitó Claudia Sheinbum a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Esta es la razón por la que se sigue viendo “Alerta Presidencial” en dispositivos móviles

Usuarios reportan que aún aparece la leyenda "Alerta Presidencial" en la alerta sísmica (Especial )

Sin embargo, otros aseguraron que en sus celulares ya no apareció dicho mensaje y aparecía en su lugar el siguiente texto:

“Esto es un Simulacro. Este es un mensaje del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del Simulacro Regional Ciudad de México - Estado de México 2026” Mensaje en alerta sísmica

Entonces ¿por qué algunos usuarios continuaron viendo el mensaje de “Alerta Presidencial”? Esto se debe a que los dispositivos desde donde lo visualizaron eran Apple, específicamente iPhones.

Y es que el mensaje visible corresponde a configuraciones actuales del sistema operativo de cada usuario, por que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR) prevé que la modificación de “Alerta Presidencial” esté lista para abril para usuarios iPhone.

Ya que los cambios requieren coordinación con desarrolladores del sistema operativo, pruebas de compatibilidad y validaciones previas en los dispositivos Apple.

