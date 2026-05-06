La alerta sísmica que apareció en los teléfonos celulares durante el Primer Simulacro Nacional, sigue llamándose ‘presidencial’ a pesar de que Claudia Sheinbaum pidió cambiarlo desde el 16 de enero.

Este miércoles 6 de mayo, a las 11:00 horas, se activó la alerta sísmica en los teléfonos inteligentes con la leyenda “esto es un simulacro” para probar el sistema de alertas.

Sin embargo, se reitera que se trata del sistema de alertamiento del Gobierno de México bajo el nombre de “alerta presidencial”.

“ESTO ES UN SIMULACRO- Este es un mensaje para probar el envío de alertas de emergencias por parte del Gobierno de México en el marco del Primer Simulacro Nacional 2026” Alerta Sísmica

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