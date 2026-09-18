Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, manifestó su total respaldo a la postura del embajador estadounidense Ronald Johnson al calificar como terrorismo el coche bomba de Ojocaliente, Zacatecas.

“Coincidimos y respaldamos la postura del Embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson. El ataque con coche bomba contra la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, debe llamarse por su nombre” Alejandro Moreno

El político argumentó que la colaboración bilateral con Estados Unidos es fundamental para intercambiar inteligencia y desarticular las finanzas de las organizaciones criminales.

Destacó que México debe reconocer la dimensión del coche bomba y responder con toda la capacidad del Estado, pues considera que la prioridad debe ser la protección de las familias mexicanas.

Alejandro Moreno respalda que el coche bomba de Ojocaliente es “terrorista” como lo dijo Ronald Johnson

Alejandro Moreno respaldó y coincidió plenamente con la postura del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson.

Alejandro Moreno respalda a Ronald Johnson por llamar “terrorista” al coche bomba de Ojocaliente (@alitomorenoc / X )

Señaló que el ataque contra la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, debe definirse de manera explícita y con claridad.

Afirmó que el empleo de material explosivo por parte de los cárteles del crimen organizado para atacar, intimidar y sembrar terror es, en efecto, un acto terrorista.

“El uso de explosivos por parte de los cárteles del crimen organizado para atacar, intimidar y sembrar terror es un acto terrorista” Alejandro Moreno

Sostuvo que México está obligado a reconocer la dimensión real de esta amenaza en Zacatecas y responder con toda la capacidad del Estado.

“México tiene que reconocer la dimensión de esta amenaza y responder con toda la capacidad del Estado” Alejandro Moreno

Ronald Johnson afirmó que Estados Unidos continuará trabajando de manera coordinada con el gobierno y las autoridades de México para combatir al crimen organizado y enfrentar a las organizaciones que cometen actos terroristas.

Alejandro Moreno resalta que el trabajo en conjunto con Estados Unidos es fundamental para proteger la seguridad de los mexicanos

Alejandro Moreno resaltó que el trabajo conjunto con Estados Unidos es fundamental para llevar a los responsables ante la justicia.

Consideró que compartir tecnología e información permite anticipar los ataques y cortar el flujo de armas y dinero.

“La cooperación, coordinación y el trabajo conjunto con Estados Unidos son indispensables. Compartir inteligencia, tecnología e información permite anticipar ataques, cortar el flujo de armas y dinero, desmantelar estructuras criminales y llevar a los responsables ante la justicia” Alejandro Moreno

Alejandro Moreno recalcó que los cárteles operan en ambos lados de la frontera y capturarlos requiere un esfuerzo de México y Estados Unidos.

“Los cárteles operan en ambos lados de la frontera y enfrentarlos exige sumar capacidades, actuar con firmeza y dar resultados” Alejandro Moreno

En su mensaje en X, Alejandro Moreno consideró que México se ha convertido en un cementerio ya que hay familias que viven a la merced del crimen organizado.

“México vive un baño de sangre y el país está convertido en un cementerio. Hay familias a merced del crimen organizado y comunidades sometidas por el terror” Alejandro Moreno

Alejandro Moreno criticó que el actual gobierno no ha podido garantizar la seguridad de población y pidió responder a la protección política que se les ha brindado a ciertos actores.

Consideró que los “narcopolíticos” deben de enfrentar la justicia, sin protección de ningún partido.

“Los gobiernos de MORENA han sido incapaces de garantizar seguridad y deben responder por cualquier protección política a quienes sean investigados por haber pactado con los cárteles del crimen organizado. Los narcopolíticos deben enfrentar la justicia, sin protección partidista ni impunidad” Alejandro Moreno

Aseguró que más allá de egos o cálculos políticos, los criminales solo tienen dos destinos: la cárcel o cementerio.

Alejandro Moreno aseguró que lo más importante es proteger la vida de las familias mexicanas y el Estado se debe de concentrar en ello.

“Aquí no caben egos ni cálculos políticos. Los criminales solo tienen dos destinos: la cárcel o el cementerio. Lo más importante es proteger la vida de las familias mexicanas y toda la capacidad del Estado debe estar concentrada en ello” Alejandro Moreno