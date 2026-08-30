Este sábado 29 de agosto se registró un atentado violento contra la Policía Estatal Preventiva en los límites entre Zacatecas y Aguascalientes, específicamente en el municipio de Villa García.

El ataque involucró el presunto uso de artefactos explosivos y armas de fuego, resultando en un oficial y una civil heridos.

Las autoridades confirmaron la detención de un sospechoso originario de Aguascalientes y mantienen un despliegue operativo coordinado para determinar el punto exacto donde inició el conflicto.

Ataque con explosivos contra policías estatales de Zacatecas deja dos heridos

Policías estatales fueron atacados con explosivos en la zona limítrofe entre Zacatecas y Aguascalientes, en la comunidad de San Rafael de Ocampo, colindante con Villa García.

El ataque tuvo lugar específicamente sobre la carretera estatal 47, en el tramo que conecta la comunidad del municipio de Asientos, Aguascalientes, con el municipio de Villa García y se extendió hacia la carretera 43.

De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto depositó una motocicleta cargada con explosivos a la orilla de la carretera.

Algunos automovilistas que pasaban por la zona observaron el vehículo y pensaron que simplemente estaba descompuesto o abandonado.

Minutos después, el presunto responsable detonó los explosivos a distancia. La fuerte onda expansiva de la detonación alcanzó directamente a una patrulla de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas que realizaba patrullajes y a un automóvil civil que transitaba por el lugar.

Reportes preliminares y testigos indicaron que en el sitio del ataque también se registraron detonaciones de armas de fuego durante la agresión.

La explosión provocó que un vehículo particular, un Mazda de color rojo con placas de Aguascalientes, se incendiara y quedara completamente calcinado en la vía.

Este automóvil era conducido por una maestra civil identificada como Alma Patricia, originaria de Villa García, quien resultó lesionada de gravedad por el impacto del explosivo.

Ataque con explosivos en Zacatecas deja dos heridos (Tomada de video )

Como consecuencia del ataque, resultaron heridos un agente de la policía estatal y la maestra civil; ambos recibieron atención médica de urgencia y su estado de salud fue reportado como estable.

El incidente obligó al cierre temporal y la interrupción del tráfico sobre la carretera estatal 43.

Autoridades confirman que se detuvo a una persona tras el ataque con explosivos contra policías estatales de Zacatecas

Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario General de Gobierno en Zacatecas, informó que tras el incidente, se activó un despliegue operativo coordinado por las corporaciones de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Horas después, se logró la detención de un hombre originario del estado de Aguascalientes, señalado como presunto responsable de haber colocado y detonado el artefacto.

Debido a que el incidente ocurrió en los límites territoriales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y la Fiscalía de Aguascalientes mantienen una estrecha coordinación.

Este evento representó el segundo ataque con explosivos artesanales dirigidos a las fuerzas de seguridad de Zacatecas en menos de una semana, tras un atentado similar ocurrido el 27 de agosto en el municipio de Tabasco.