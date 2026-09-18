La próxima visita de Claudia Sheinbaum a Chihuahua incluirá un encuentro con la gobernadora Maru Campos, pese a que la presidenta descartó participar en todas las reuniones que le fueron planteadas por el gobierno estatal.

Durante la mañanera del 18 de septiembre de 2026, la presidenta de México explicó que la gira por el Segundo Informe de Gobierno no permite atender cada una de las actividades solicitadas, aunque confirmó que sostendrá una reunión con Maru Campos.

El acercamiento de Claudia Sheinbaum y Maru Campos, a celebrarse el sábado 19 de septiembre, ocurre en medio de diferencias sobre seguridad pero en el ánimo de atender temas prioritarios para Chihuahua y normalizar la coordinación entre ambos gobiernos.

Claudia Sheinbaum sí se reencontrará con Maru Campos en Chihuahua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada en la conferencia del pueblo del 18 de septiembre, sobre la carta que Campos hizo pública, en donde en lista intervenciones que le gustaría que la mandataria tuviera en su visita a Chihuahua.

Sin embargo, la presidenta descartó la posibilidad de ir a cada reunión, aunque dijo que sí se reuniría con Maru Campos brevemente.

Externando que la agenda que tiene por el Segundo Informe de Gobierno, no le permitirá estar demasiado tiempo en Chihuahua, sí verá a la gobernadora.

“Nos vamos a ver llegando al estado de Chihuahua (...) nos vamos a ver en el aeropuerto”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La incertidumbre por la reunión se da en un contexto en el que han existido diferencias entre la presidenta y Maru Campos, por la presunta intervención en campo de agentes de la CIA.

A ello se le sumó, que Campos no respondió a las llamadas de Sheinbaum e incluso no asistió al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta.

Aunque la mandataria sí reconoció la existencia de diferencias, dijo “eso no quiere decir que no nos veamos”.

Rosa Icela Rodríguez asistirá a las reuniones con Maru Campos en Chihuahua

La presidenta de México dijo que su agenda por el Segundo Informe de Gobierno le impedirá asistir a las mesas de trabajo que Maru Campos pide para Chihuahua, pero en su representación irá la titular de la Secretaría de Gobernación.

Claudia Sheinbaum mencionó que como solo irá al evento en Ciudad Juárez para luego volar a Baja California, será Rosa Icela Rodríguez quien atienda los asuntos en Chihuahua, pero esto sucederá en la CDMX.