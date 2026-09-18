Michelle Zepeda, presentadora del matutino N+ Guadalajara en Jalisco, se encuentra en calidad de detenida tras verse involucrada en un accidente automovilístico en el que murió un motociclista.

El pasado 17 de septiembre, alrededor de las 5 de la mañana, una camioneta Kia en color gris se impactó contra una motocicleta Crossfox 220 color negro.

A causa del choque, el motociclista, identificado como Justin Santamaría, de 19 años, salió disparado; murió al instante tras golpearse contra el pavimento.

Los hechos tuvieron lugar en avenida Enrique Díaz de León y Juárez-Vallarta, frente a la Rectoría de la Universidad de Guadalajara.

Autoridades se presenciaron en el lugar tras un reporte a la aseguradora de la camioneta Kia, la cual era conducida por Michelle Zepeda, de aproximadamente 24 años.

Michelle Zepeda, presentadora de N+Guadalajara (Agencia México)

De acuerdo con reportes de medios locales, la conductora resultó con lesiones leves; sin embargo, se llamó a la Cruz Roja para una revisión exhaustiva. Posteriormente, fue presentada ante el Ministerio Público donde se definirá su situación jurídica.

En tanto que el cuerpo del motociclista fue llevado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para el reconocimiento y reclamo de sus restos por parte de sus familiares.

Accidente que involucra a Michelle Zepeda (@jaliscoRojo /X)

¿Qué causó el accidente que involucra a Michelle Zepeda?

Versiones preliminares apuntan a la imprudencia de uno de los conductores, quien habría ignorado la luz roja del semáforo.

El caso está en manos de la Fiscalía de Jalisco, quien realizará las indagatorias correspondientes y fincará responsabilidades.

Michelle Zepeda desactiva redes sociales tras accidente en el que murió un motociclista

A pocas horas de hacer público el incidente, distintas versiones han surgido en redes sociales, lo que habría motivado a que Michelle Zepeda desactivara su su cuenta de Instagram (@michzepedaa).

Una mujer identificada como Hydeky Hernández, presunta novia del motociclista que murió en el accidente que involucra a Michelle Zepeda, expuso el caso en redes sociales, donde aseguró que las autoridades habían ayudado a la conductora a darse a la fuga.

Señalamiento que la Fiscalía del Estado desmintió mediante el portal Infobae.

“El día de hoy acaba de fallecer mi novio Jostin Santamaria en un accidente en la moto. Necesitamos su ayuda para compartir a la culpable, ya que la persona que provocó el fallecimiento es una conductora de Televisa del canal 4, Michelle Zepeda. Necesitamos respuesta porque no nos quieren decir nada sobre ella. A ella la ayudaron a darse a la fuga”