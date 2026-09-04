Zacatecas ha registrado al menos 23 ataques con explosivos en los últimos años, una cifra que refleja la complejidad de la violencia que enfrenta la entidad, informó Omar García Harfuch.

“Han sido 23, unos no de la misma magnitud, por supuesto; este fue de los más grandes.” Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Durante la mañanera del 4 de septiembre de 2026, encabezada por Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad señaló que varios de estos hechos están relacionados con disputas entre organizaciones criminales que buscan el control de distintas zonas del estado.

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Cártel del Pacífico

Entre los casos investigados destaca el atentado con coche bomba en Ojocaliente, que dejó personas lesionadas y daños materiales en viviendas y edificios públicos.

Coche bomba en Ojocaliente, uno de los ataques investigados según García Harfuch

Omar García Harfuch también se refirió al ataque con coche bomba contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, ocurrido el pasado 31 de agosto en Zacatecas que utilizó aproximadamente 200 kilogramos de material explosivo.

Harfuch confirmó que tres personas fueron detenidas por su presunta relación con el atentado en Zacatecas y señaló que una de las principales líneas de investigación apunta a una pugna entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el llamado Cártel del Pacífico.

“De los 23 tenemos identificado que se ha utilizado en seis ocasiones vehículos con un tipo de explosivo”. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

La explosión en el municipio de Zacatecas provocó daños en viviendas, vehículos e instalaciones policiales, además de dejar personas lesionadas. Las autoridades mantienen las investigaciones para identificar y detener a otros posibles responsables.

El dato de los 23 ataques con explosivos en Zacatecas que ya investiga la Fiscalía del Estado, refleja la dimensión de una problemática que, de acuerdo con las autoridades, está vinculada con la confrontación entre células delictivas que buscan mantener o ampliar su control en diferentes zonas del estado.