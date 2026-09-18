Jostin Santamaría es el nombre del joven que murió en el accidente automovilístico en Guadalajara, Jalisco, que involucra a la conductora de televisión, Michelle Zepeda.

El pasado 17 de septiembre, Jostin Santamaría conducía sobre una de las avenidas principales de Guadalajara.

Su trayecto transcurría con normalidad hasta que, alrededor de las 5 de la mañana, su motocicleta Crossfox 220 se impactó contra una camioneta Kia, la cual era conducida por Michelle Zepeda.

A causa del impacto, el joven salió proyectado. Murió al instante, su cuerpo fue golpeado contra el pavimento. Tenía 19 años.

Jostin Santamaría (Jostin Santamaría / Facebook)

Reportes iniciales señalan que el accidente derivó de la imprudencia de uno de los conductores, quien se pasó el alto del semáforo.

Tras el percance, Michelle Zepeda, de entre 24 y 29 años, llamó a su aseguradora y posteriormente fue trasladada al Ministerio Público, organismo que lleva a cabo una investigación para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.

Michelle Zepeda es detenida en Guadalajara tras accidente donde murió un motociclista (Especia)

Novia de Jostin Santamaría asegura que Michelle Zepeda se dio a la fuga con ayuda de las autoridades

Hydeky Hernández, quien se identifica como la presunta novia de Jostin Santamaría, llevó el accidente a Facebook, red social en la denunció que elementos de la Fiscalía de Jalisco ayudaron a Michelle Zepeda darse a la fuga.

De acuerdo con la joven, las autoridades no les proporcionaron información tras la detención de la presentadora del clima de N+Guadalajara, por lo que sospechan que la dejaron libre para huir y así evadir su responsabilidad.

Hydeky Hernández, presunta novia de Jostin Santamaría (Hydeky Hernández / Facebook)

Señalamiento que la Fiscalía desmintió a través del portal Infobae.

Asimismo se pidió no validar información que circula en redes sociales como lo hizo la propia Hydeky Hernández, quien antes de responsabilizar a Michelle Zepeda por la muerte de Jostin, involucró a una mujer llamada Susy Almeida. Una vez que notó su error ofreció disculpas.

Será la Fiscalía de Jalisco quien detalle lo ocurrido a los familiares de la víctima.