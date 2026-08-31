Una explosión registrada el domingo 30 de agosto de 2026 dejó al menos 10 personas heridas y daños en alrededor de 17 viviendas en el municipio de Ojocaliente, Zacatecas, luego de una agresión contra la comandancia municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, un artefacto explosivo fue colocado en un automóvil particular que se encontraba afuera de la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a centros hospitalarios cercanos para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la gravedad de sus lesiones.

Cristian Paul Camacho, fiscal general de Justicia de Zacatecas, informó en entrevista con Azucena Uresti, para Radio Fórmula, que la situación fue atendida por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y autoridades estatales.

Fiscalía de Zacatecas atribuye agresiones contra autoridades al CJNG

Tras la explosión en la comandancia de Ojocaliente, Cristian Paul Camacho señaló que las recientes agresiones contra corporaciones de seguridad en Zacatecas han sido atribuidas a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Las últimas agresiones que se han dado en contra de las corporaciones son de este grupo delictivo, Cártel Jalisco Nueva Generación” Cristian Paul Camacho, fiscal de Zacatecas

🚨Se reportan 10 lesionados –dos en estado grave– tras la explosión de un coche en Ojocaliente, Zacatecas, me confirma el fiscal del estado Cristian Paul Camacho.



Hasta el momento no hay muertos, la situación está controlada, mientras las autoridades ya investigan.



El sábado… pic.twitter.com/kZgUWgmBT7 — Azucena Uresti (@azucenau) August 31, 2026

El fiscal explicó que los ataques contra las corporaciones de seguridad estarían relacionados con las acciones y operativos que las autoridades han reforzado recientemente en el estado.

Sin embargo, precisó que las investigaciones continúan para determinar las características del artefacto explosivo y establecer si el vehículo involucrado puede ser clasificado como un coche bomba.

Gabinete de Seguridad refuerza operativo en Ojocaliente tras explosión

Por su parte, el Gabinete de Seguridad de México informó, a través de redes sociales, que las autoridades reforzaron las acciones de seguridad en Ojocaliente, Zacatecas, tras la explosión.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad colaboran con las autoridades estatales en las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y realizar las detenciones correspondientes.

Asimismo, señalaron que autoridades de los tres órdenes de gobierno reforzaron el operativo de seguridad en la zona con el objetivo de proteger a la población.