Ronald Johnson se solidariza con víctimas tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México se ha solidarizado con víctimas del ataque con coche bomba en Zacatecas, el cual ocurrió el 31 de agosto de 2026 frente a la comandancia de la Policía Municipal en Ojocaliente.

“Mis pensamientos y oraciones siguen con las personas heridas y las familias afectadas”, expresó el embajador Ronald Johnson a través de un mensaje en la red social X para las víctimas del ataque con coche bomba en Zacatecas.

A lo que Ronald Johnson refrendo seguir con el trabajo bilateral entre las naciones, Estados Unidos y México para combatir “a estas organizaciones que cometen actos terroristas y a quienes son responsables de ellos”.

Ronald Johnson señala terrorismo en ataque con coche bomba en Zacatecas

Tras mostrar su solidaridad con las víctimas del ataque con coche bomba en Zacatecas, el embajador estadounidense Ronald Johnson, también señaló de terrorismo los hechos en Ojocaliente.

Donde Ronald Johnson volvió a refrendar que la violencia de la delincuencia organizada en México es terrorismo, tal y como Estados Unidos ha señalado en innumerables ocasiones.

Por lo que el ataque con coche bomba en Zacatecas es el ejemplo de hasta donde puede llega el terrorismo en México, apuntó Ronald Johnson.

“El atroz ataque con coche bomba en Ojocaliente, Zacatecas, es un crudo recordatorio de la violencia que las organizaciones terroristas están dispuestas a infligir en nuestras comunidades”. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México