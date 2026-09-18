Claudia Sheinbaum reaccionó a los comentarios del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta y recordó que es el pueblo quien decide, a través de encuestas elaboradas por Morena, quién será el candidato o la candidata en las próximas elecciones 2027.

“En el caso de Morena quien va a ser candidato o candidata se decide por encuesta, no lo decide un gobernador… si gana una mujer quiere decir que la gente quiere… se busca siempre que haya paridad…” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México reaccionó en su conferencia mañanera de este 18 de septiembre a las declaraciones de Alejandro Armenta sobre evitar la postulación de mujeres candidatas en municipios con altos índices de violencia.

Claudia Sheinbaum reconoció la recapitulación del gobernador de Puebla quien “ya declaró otra cosa”, en reacción a la serie de comentarios de Alejandro Armenta sobre las mujeres, mismos que generaron polémica.

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