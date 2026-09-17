Coca-Cola sorprendió con el lanzamiento de una lata de Luis Miguel por la conmemoración de sus 100 años de existencia en México.

Luis Miguel se sumó a los festejos pues lleva 35 años de historia con Coca-Cola dentro de los 100 de la empresa en México.

“Con Coca-Cola llevo 35 años de historia. Celebrar 100 años de Coca-Cola en el país tiene un significado muy profundo para mi”, expresó Luis Miguel.

El Viajero, la canción mexicana con la que Luis Miguel celebra 100 años de Coca-Cola

En redes sociales tanto Coca-Cola México como Luis Miguel publicaron un video promocional de la lata conmemorativa con sus tradicionales colores rojo y blanco pero en esta ocasión agregaron letras doradas.

El Viajero, de Luis Miguel, es el jingle que acompaña la publicación de la lata edición especial con el nombre Luis Miguel y las letras LM de fondo en dorado.

La publicación señala que Coca-Cola celebra “100 años donde la música se vuelve recuerdo”, como lo han sido los éxitos del también llamado “Sol de México”.

Coca-Cola celebra a manos mexicana que la han hecho crecer en 100 años

Coca-Cola emprendió celebraciones bajo el lema “En 100 años, seguimos la misma fórmula: estar siempre juntos”.

La compañía dijo que con las celebraciones por su primer siglo en México aprovecha para celebrar a todas las manos mexicanas que han sido parte de su camino.

Entre esas manos se incluye no solo a trabajadores sino a comerciantes, comunidades, rutas y más que han sido parte de su crecimiento.