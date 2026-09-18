La investigación por el feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez dio un giro clave tras la captura de Eduardo Isaac “N”, señalado como principal sospechoso del crimen ocurrido en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, el detenido presuntamente aprovechó su trabajo como conductor de una plataforma de transporte en motocicleta para ganarse la confianza de la joven y trasladarla a un lugar apartado.

Ahora, mientras avanza el proceso judicial, las autoridades buscan esclarecer por completo los hechos que conmocionaron a la comunidad estudiantil de Zapopan, Jalisco.

Presunto feminicida de Karla Margarita habría aprovechado su trabajo como conductor de moto

Eduardo Isaac “N”, presunto responsable del feminicidio de la estudiante Karla Margarita Pérez Jiménez, laboraba como chofer de transporte privado a través de una plataforma digital a bordo de una motocicleta.

Presunto feminicida de Karla Margarita sería conductor de una aplicación de transporte (@FiscaliaJal / X )

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía del Estado de Jalisco, se presume que el sujeto aprovechó que realizaba dicho servicio por aplicación para trasladar a la joven de 22 años.

Karla Margarita había sido vista con vida por última vez el 14 de septiembre tras abordar el vehículo solicitado en la zona metropolitana.

Según la hipótesis principal de las autoridades, el conductor la desviño y llevó hacia una brecha situada en el poblado de Las Agujas, en Zapopan, en las inmediaciones del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA).

Una vez en el sitio, presuntamente utilizó un objeto punzocortante para privarla de la vida y posteriormente se dio a la fuga.

Como indicios relevantes en la escena, los peritos aseguraron el teléfono celular de la víctima y una motocicleta completamente calcinada, los cuales fueron sometidos a análisis para determinar su relación precisa con la mecánica de los hechos.

Presunto feminicida de Karla Margarita sería conductor de una aplicación de transporte (@FiscaliaJal / X )

Presunto feminicida de Karla Margarita fue trasladado al penal de Puente Grande, Jalisco

Eduardo Isaac “N” fue detenido el 17 de septiembre en el municipio de Tala mediante un operativo que combinó inteligencia de la Comandancia de Feminicidios de Jalisco y la coordinación del Gabinete de Seguridad federal.

Para dar con su paradero se desplegaron labores de campo, trabajo de gabinete y acciones de inteligencia.

Eduardo Isaac “N” fue trasladado desde las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco hacia el Complejo Penitenciario de Puente Grande.

El traslado se efectuó en un vehículo blindado con una custodia reforzada por un convoy de la Fiscalía estatal e integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Eduardo Isaac “N” quedó formalmente a disposición del juez para que asuma el control de la causa, se deslinden responsabilidades e inicie el proceso penal por el delito de feminicidio.

Las autoridades señalaron que ofrecerán más detalles e informes conforme avancen las etapas procesales y la investigación complementaria.