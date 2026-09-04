Claudia Sheinbaum aseguró que las víctimas de la explosión provocada por un coche bomba en Ojocaliente, Zacatecas, recibirán apoyo integral por parte de los gobiernos federal y estatal.

“La atención de la gente lo está haciendo el Gobierno del Estado y todo el apoyo que te quiere lo va tener del Gobierno de México”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante una gira por Zacatecas, la presidenta de México destacó que la atención a los afectados incluye asistencia directa, seguimiento a los daños ocasionados y el compromiso de garantizar que no haya impunidad.

Además, Claudia Sheinbaum subrayó que las primeras detenciones relacionadas con el ataque con coche bomba representan un avance en las investigaciones y en la estrategia de seguridad para evitar hechos similares.

“Cero impunidad”, tras explosión en Ojocaliente: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló la “cero impunidad” como un punto importante para el apoyo de las víctimas de la explosión en Ojocaliente.

La mandataria de la república, Claudia Sheinbaum explicó que lo primero que deben atender ante hechos de violencia es que no haya impunidad, lo cual en Ojocaliente se ha logrado con la detención de los primeros implicados.

“Lo primero es que no haya impunidad y se logró con las detenciones, pues es lo primero que hay que hacer, la detención de los presuntos responsables”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Con ello, Claudia Sheinbaum explicó que esto es algo importante de hacer en los casos de violencia “no es que ocurra algo y no se tengan detenidos, es ocurrió y hay detenidos, eso habla de la cero impunidad y al mismo tiempo la investigación, para que no ocurra nuevamente”.