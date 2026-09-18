Nataly Osma Pinilla, colombiana de 29 años, fue localizada muerta dentro del Airbnb donde se hospedaba; se investiga una posible intoxicación por comer sushi en Reforma 222.

La colombiana salió con una amiga la tarde del 15 de septiembre de 2026 a una fiesta y regresaron por la noche; la mañana siguiente fue encontrada muerta acostada sobre su cama.

De acuerdo con el periodista Juan Carlos Alarcón, Nataly Osma Pinilla y su amiga pasaron a comer sushi en la plaza ubicada en Paseo de la Reforma; una podría haber ocasionado su muerte.

Nataly Osma Pinilla se habría intoxicado con sushi en Reforma 222

Luego de que se localizara el cuerpo sin vida de la colombiana Nataly Osma Pinilla, autoridades de la Ciudad de México (CDMX) iniciaron una investigación por presunta intoxicación.

De acuerdo con los reportes, Nataly y su amiga, identificada como Laura Zapata Ríos, comieron en un restaurante de la marca Mr. Sushi en la plaza Reforma 222 el pasado martes 15 de septiembre y luego volvieron al departamento de Airbnb ubicado en la colonia Tabacalera.

Por su parte, Antonio Nieto resaltó que ambas amigas se sintieron mal tras comer sushi e incluso vomitaron.

A la mañana siguiente, el 16 de septiembre de 2026, Laura Zapata Ríos fue a ver cómo se encontraba Nataly Osma Pinilla tras la intoxicación pero la colombiana de 29 años ya había muerto.

Hasta el momento se ha informado que la posible causa de la muerte sería broncoaspiración, ya que la mujer fue encontrada con vómito y acostada boca arriba.