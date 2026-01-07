Alejandra Cuevas, se pronunció contra el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido y señaló que es un ejemplo de “impunidad exportada”.

“Esto no es diplomacia. Esto es impunidad siendo exportada” Alejandra Cuevas

Así lo dijo Alejandra Cuevas Morán después de haber sido encarcelada cuando él era titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y segura que usó su puesto para fabricar el caso en su contra por motivos familiares.

Alejandra Cuevas señala proceso fabricado por Alejandro Gertz Manero

Alejandra Cuevas Morán señaló casos de impunidad yrecordó el suyo ya que dijo “mi proceso fue ilegal” y “no fue un abuso aislado” debido al encarcelamiento de 17 meses por un delito que no existió.

Cabe recordar que Alejandra Cuevas fue encarcelada en octubre de 2020 por la denuncia de Alejandro Gertz Manero siendo titular de la FGR.

La denuncia fue por el delito de homicidio en contra del hermano del exfiscal, Federico Gertz Manero.

Alejandra Cuevas estuvo internada en el penal de Santa Martha Acatitla acusada de “cuidado omiso de la salud” de Federico Gertz Manero cuando este era esposo de su madre, Laura Morán Servín.

La denuncia se activó durante el 2020 luego de que en 2016 se archivó en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Alejandra Cuevas se lanza contra nombramiento de embajador de Alejandro Gertz Manero

En redes sociales, Alejandra Cuevas Morán envió un mensaje en el que enlistó una serie de irregularidades como:

Encarcelamientos fabricados

Perseguidos políticos

Desapariciones masivas

Violencia sistematica

Corrupción

Casos sin investigar

Señaló que los encarcelamientos fabricados contra personas inocentes fueron legalmente imposibles y a pesar de ello procedieron.

Recordó que 31 académicos fueron perseguidos penalmente por razones de “crimen organizado” pero dijo que en realidad fueron razones políticas.