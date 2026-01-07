Alejandro Gertz Manero, extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), será designado embajador de México en el Reino Unido, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ya fue aprobado el beneplácito. Va a Gran Bretaña. A Inglaterra. Tiene que aprobarlo el Senado y después ya iría” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera de este 7 de enero luego de que Reino Unido aprobó la propuesta del gobierno mexicano.

Reino Unido es el país amigo al que va Alejandro Gertz Manero

La decisión anunciada por Claudia Sheinbaum se da a mas de un mes de la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR.

La renuncia del 27 de noviembre de 2025 fue adelantada pues el entonces fiscal terminaría su periodo en enero de 2028.

Un día después de la renuncia solo se dijo por parte de Claudia Sheinbaum que iría a “un país amigo”.

Alejandro Gertz Manero deberá volver al Senado para ratificación como embajador de México en Reino Unido

Durante la discusión en la Cámara de Senadores por la renuncia de Alejandro Gertz Manero se resaltó que un requisito fundamental para aprobarla era una causa grave.

En la comunicación del entonces fiscal se dijo que seguiría sirviendo a México como embajador en un país amigo.

Ello hizo que surgieran señalamientos de preocupación debido al contexto político, judicial y de inseguridad en México.

Las tres principales causas graves que se contemplan y que no se cumplieron son:

Pérdida de ciudadania mexicana

Incapacidad total o permanente dictaminada por el ISSSTE

Violación a la Constitución

No obstante, Alejandro Gertz Manero deberá volver sal Senado para comparecer y en su caso tomar protesta como nuevo embajador de México en Reino Unido luego de su toma de protesta en enero de 2019 como fiscal general.