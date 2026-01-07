Ante el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de Reino Unido, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, lo felicitó y expresó su respaldo.

Durante la conferencia mañanera de hoy miércoles 7 de enero se confirmó que Alejandro Gertz Manero se convertirá en embajador de México en Reino Unido tras presentar su renuncia en noviembre 2025.

Ricardo Monreal respalda nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador

Fue para medios de comunicación que Ricardo Monreal felicitó a Alejandro Gertz Manero por su nombramiento y añadió la importancia de tener un funcionario de ese nivel en Reino Unido.

Aclaró a su vez que la presidenta no ha enviado el nombramiento de Alejandro Gertz Manero al Congreso, además de que desconoce la fecha en la que llegaría.

Sin embargo, en dado caso de que Claudia Sheinbaum haga llegar al Congreso previo a reanudar sesiones, la Comisión Permanente tiene facultades para aprobar el nombramiento de Alejandro Gertz Manero.

Alejandro Gertz Manero necesita ratificación del Senado

Tal como infirió Ricardo Monreal, para que Alejandro Gertz Manero se convierta en embajador de México en Reino Unido, se necesita la aprobación o la ratificación del Senado.

El nombramiento de un embajador o embajadora en México, así como los cónsules provienen de la Presidencia de la República, sin embargo, el Senado debe ratificar el mismo.

Esto se establece en el artículo 23 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano en donde señala lo mencionado por Ricardo Monreal, referente a que la Comisión Permanente está facultada.

Ya que sin la ratificación del Senado o la Comisión Permanente, Alejandro Gertz Manero no tomaría posesión; tras la misma, se dará fecha para que el exfiscal se traslade a Reino Unido.