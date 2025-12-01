La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respeto a Alejandro Gertz Manero y su trayectoria y señaló las razones por las que le ofreció una embajada.

Según Claudia Sheinbaum, ahora inicia una nueva etapa para la Fiscalía General de la República (FGR), institución con la que espera mayor coordinación.

Asimismo, resaltó que la embajada de México en “un país amigo” fue una decisión acordada “conjuntamente”.

“Yo pienso que se cumplió un periodo e inicia otro. Lo acordamos conjuntamente” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum aclara decisión de ofrecer embajada a Gertz Manero: Inicia una nueva etapa

Claudia Sheinbaum señaló que el ofrecimiento de una embajada para Alejandro Getz Manero fue un acuerdo conjunto con el fiscal.

Asimismo, resaltó que se trata de un reconocimiento a su trayectoria y aclaró que su salida se debe a que “se cumplió un periodo” que debe dar paso a otro.

“Yo pienso que se cumplió un periodo e inicia otro. Lo acordamos conjuntamente. Entonces mis respetos, mi reconocimiento al fiscal Alejandro Gertz Manero y pues inicia una nueva etapa” Claudia Sheinbaum

Asimismo, aseveró que lo importante es que “él acepta irse a una embajada”, así como el reconocimiento que significa la oferta hacia su trayectoria.

Claudia Sheinbaum afirma que nueva etapa tendrá mayor coordinación entre Gobierno y FGR

Por otra parte, Claudia Sheinbaum aseveró que con la nueva FGR, espera que pueda existir mayor coordinación con su gobierno.

Asimismo, recalcó que Ernestina Godoy estará al frente de la Fiscalía de manera interina hasta que la Cámara de Senadores concluya el proceso de selección.

La presidenta destacó que “va a haber, espero, mayor coordinación” con la FGR y el o la nueva titular, siempre, manteniendo su autonomía, para garantizar la seguridad en el país.