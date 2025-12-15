Se reveló que antes de dejar el cargo de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero retiró la orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo acusado de huachicol y tráfico de armas, concediéndole ser un testigo colaborador.

Raúl Rocha admite que sí participó en dos operaciones

Tras la salida de Gertz Manero, se dio a conocer que él fue quien aceptó retirar la orden de aprehensión en contra de Raul Rocha Cantú, empresario mexicano dueño de Miss Universo quien ahora enfrenta investigaciones de la FGR.

E incluso ya se reveló que Raúl Rocha Cantú, ya aceptó ante la FGR haber participado en el robo de combustible desde Guatemala, asegurando que solo estuvo involucrado en dos operaciones en donde invirtió 4.2 millones de pesos que le generaron ganancias de 1.2 millones de pesos.

Este robo de combustible desde Guatemala, se almacenaba en el predio La Espuela, Querétaro en la empresa Ferropolymers:

“Ante tanta insistencia de que participara, le dije que en todo caso únicamente podría hacer aportaciones de dinero, a lo que Jacobo Reyes me dijo que eso era lo que necesitaban para la compra de los combustibles y que por esas aportaciones se me devolvería la inversión y se me daría un interés o un porcentaje de las ganancias que se generaran por la distribución y venta del combustible, y que era seguro porque él era el operador de ese negocio. El trato consistió en que yo prestaría la cantidad de 2 millones 100 mil pesos y por ese tanto yo obtendría un retorno de intereses. A finales de noviembre y de diciembre del año 2024 le entregué, en esas dos ocasiones, la cantidad de 2 millones 100 mil pesos en cada una. Y a cambio de ello, aproximadamente dos meses después, a finales de febrero de 2025, recibí de Jacobo Reyes el retorno del monto principal de mis préstamos o inversiones, así como los intereses." Raúl Rocha Cantú

También se dio a conocer que gracias a una solicitud de Gertz Manero de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro, Rodrigo Rosales Salazar, canceló la orden de captura.

Esta orden de aprehensión contra Rocha Cantú, estuvo vigente durante cuatro días, según registros judiciales.

De acuerdo con el acuerdo judicial, puede leerse que:

“El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la FGR<b>, </b>solicita se cancele la orden de aprehensión de 15 de noviembre del año en curso, librada respecto de Raúl Rocha Cantú -entre otros-, toda vez que se ha autorizado la aplicación de un criterio de oportunidad en su favor, pues dicha persona se encuentra colaborando eficazmente con la Fiscalía, para identificar y robustecer la acción penal contra otros miembros de la organización criminal, a la que se atribuye pertenece” Acuerdo judicial