Alejandro Moreno se pronunció por la reciente salida de Adán Augusto López de la Junta de Coordinación Política (Jucopo):

“Van a pasar muchas cosas en este país en las próximas semanas y en los próximos meses. Yo creo que este es el inicio de muchísimos cambios, no solo de cambios al interior del gobierno. Como se dice en el argos político, de aprietes de tuercas. Los aprietes van a venir de fuera y aquí estaremos nosotros atentos oara ser opción para el puéblo de México” Alejandro Moreno

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo estar “muy contento” por la salida de Adán Augusto López, apuntando que se perfilan nuevos cambios para el país.

🔴 El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, celebró la salida de Adán Augusto López de la coordinación de Morena en el Senado. Aseguró que el movimiento confirma señalamientos previos y anticipó que habrá más ajustes.



Alejandro Moreno confirma vínculos del crimen organizado con Adán Augusto López

Durante una entrevista en San Lázaro, el presidente del PRI vio algo más en la salida de Adán Augusto López de Jucopo.

De acuerdo con el plurinominal, esta salida inesperada confirmaría lo que él había estado advirtiendo tiempo atrás: Adán Augusto López y sus supuestos vínculos con el crimen organizado.

“Confirma lo que yo he venido señalando, que han dado no solo muestras, hay hechos claros, dichos claros de sus vínculos con el crimen organizado, de su participación, no solo de solapar y proteger desde las más altas esferas del gobierno por los señalamientos que hay de vinculación con los grupos criminales” Alejandro Moreno

A la par, Alejandro Moreno consideró que dentro de la bancada de Morena existe una fuerte división, resaltando que lo que necesita México es cohesión y trabajo en equipo.

Alejandro Moreno asegura que enfrentará el desafuero “con mucha determinación” (Galo Cañas/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Adán Augusto López anunció su salida de Jucopo rumbo a elecciones de 2027

El domingo 1 de febrero, tras la cuarta reunión plenaria de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López anunció su salida de Jucopo.

En su explicación, adelantó que busca realizar trabajo político en territorio, esto en cara a las elecciones del próximo año.

Según Adán Augusto López, esto requerirá de trabajo a tiempo completo. Sin embargo, continuará su cargo como senador por Morena.

En su lugar, Ignacio Mier será el nuevo coordinador de la Jucopo de Morena en el Senado.

Adán Augusto López ( MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

Presidenta de la Cámara de Diputados respeta la decisión de Morena con Ignacio Mier

Tras el anuncio de Ignacio Mier como el nuevo coordinador de Jucopo en Moreno, comenzaron las reacciones en el Senado.

Kenia López, la presidenta de la Cámara de Diputados, reaccionó al nombramiento de Mier, enfatizando su esperanza de que la Cámara de Senadores vuelva a ser un espacio de pluralidad.

En este sentido, dijo respetar las decisiones que se tomen desde todas las bancadas, siempre y cuando el diálogo sea el eje central entre los legisladores.

Esto debido a que son ellos los representantes del pueblo mexicano.