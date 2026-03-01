El último fin de semana de febrero de 2026, el senador Adán Augusto López del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue captado en el prestigioso Nizuc Resort & Spa en Cancún.

Pero ¿Cuáles son los precios del Nizuc Resort & Spa en Cancún? El resort es conocido por sus altos costos en suites y villas llenas de lujo.

Un video mostrado por Político Mx evidenció al senador Adán Augusto López disfrutando de las instalaciones de Nizuc Resort & Spa en Cancún, junto a su esposa.

Las imágenes muestran a Adán Augusto López de espaldas en el restaurante de Nizuc Resort & Spa en Cancún, acompañado de su esposa Isabel Estrada.

Aunque no se dieron a conocer más detalles sobre la estancia del senador afiliado de Morena en el resort, se sabe que es uno de los más lujosos en Cancún al tener cinco estrellas, incluso calificado por ser para “ricos”.

El senador Adán Augusto López fue captado comiendo en el restaurante del Nizuc Resort & Spa en Cancún, pero ¿cuáles son los precios de sus habitaciones? Te decimos:

Ocean Suite: 22 mil 698 pesos, la noche por dos adultos

Garden view King: 11 mil 435 pesos , la noche por dos adultos

Ocean View Deluxe King: 15 mil 940 pesos, la noche por dos adultos

Garden Junior Suite: 20 mil 445 pesos, la noche por dos adultos

Garden Deluxe Suite: 24 mil 950 pesos, la noche por dos adultos

Ocean View Junior Suite: 27 mil 203 pesos, la noche por dos adultos

Penthouse: 36 mil 213 pesos, la noche por dos adultos

Master suite: 38 mil 465 pesos, la noche por dos adultos

Dentro de las habitaciones de Nizuc Resort & Spa en Cancún también se encuentran unas villas privadas que tienen alberca infinita, jardín tropical y cascada a los siguientes precios:

Private Pool Villa: 31 mil 708 pesos , la noche por hasta tres personas

Private Pool Villa con Pabellón: 33 mil 960 pesos, la noche por hasta tres personas

Villa Nizuc: 115 mil 397 pesos, la noche por hasta tres personas

Villa presidencial: 141 mil 388 pesos, la noche por hasta tres personas

Asimismo, además del restaurante y las experiencias culinarias, lo que más llama la atención en el servicio de spa básico con estos precios: