Con Azucena Uresti, Andrea Chávez revela el sexo de su bebé

La senadora de Morena Andrea Chávez sorprendió a Azucena Uresti al anunciar en su mesa de debate que está embarazada y revelar el sexo de su bebé.

Con cinco meses de gestación, Chávez compartió que se trata de una maternidad deseada y que continuará con sus labores políticas pese a los síntomas.

Azucena Uresti, visiblemente emocionada, le expresó su apoyo y confianza en que será una gran madre.

El momento protagonizado por la senadora por Morena y aspirante al gobierno de Chihuahua generó gran expectativa entre la audiencia y en redes sociales.

Andrea Chávez, senadora de Morena, sorprende a Azucena Uresti al revelar el sexo de su bebé

Azucena Uresti se mostró sorprendida al confesar en plena emisión que se había enterado del embarazo de Andrea Chávez.

Andrea Chávez reveló que tenía cinco meses de embarazo y se encontraba muy contenta ya que se trata de una maternidad deseada.

Además de anunciar su embarazo, Andrea Chávez sorprendió a Azucena Uresti al anunciar que tendría un niño.

Andrea Chávez confesó que tiene muchos sueños profesionales y en el ámbito político, sin embargo, también deseaba convertirse en madre.

La senadora de Morena destacó que como muchas mujeres ha decidido no parar durante el embarazo y seguir con su trabajo, pese a los síntomas.

Andrea Chávez reconoció que no lo había compartido, ya que solo le había mandado una foto a su pareja, el empresario Emil Kamar.

La senadora por Morena se dijo plena y feliz, además resaltó que ahora tiene el doble de razones para trabajar.

Andrea Chávez confirma que está embarazada (Michelle Rojas)

Azucena Uresti cree que Andrea Chávez será una gran mamá

Azucena Uresti se mostró muy feliz con el embarazo de Andrea Chávez y es que señaló que le encantan los bebés.

Además, le deseó lo mejor para esta nueva etapa que comienza y se mostró segura de que Andrea Chávez será una gran mamá.

Azucena Uresti le pidió a Andrea Chávez que si podría mostrar su pancita de embarazo, sin embargo la senadora destacó que en estos momentos todavía no es muy visible.

La periodista incluso confesó que ella si conoce al papá del bebé, pues Andrea Chávez ya se los había presentado hace mucho tiempo.

Aunque Azucena Uresti no quiso mencionar su nombre, ya se había dado a conocer que la pareja de Andrea Chávez es Emil Kamar.