La posada que la senadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrea Chávez, planeó terminó en fracaso por la baja asistencia y críticas de su senaduría.

El 11 de diciembre, Andrea Chávez había planeado una posada en la macroplaza de Delicias, Chihuahua, pero fue irrumpida por agricultores que ven traición en su voto a favor de la Ley de Aguas.

La senadora de Morena, Andrea Chávez, compartió que realizaría una posada en la macroplaza de Delicias, Chihuahua, el 11 de diciembre, pero esta fracasó.

El descontento hacia las decisiones de la senadora sobre la Ley de Aguas, se hicieron notar cuando al comenzar a colocar la estructura para la posada, agricultores se manifestaron.

Con una lona fue que agricultores de Chihuahua hicieron saber a Andrea Chávez su descontento argumentando que es repudiada en su estado “por traidora y vendida”.

Asimismo, integrantes del supuesto movimiento Productores Unidos, comenzaron a rodear la zona del evento con bocinas que compartían su desagrado a la senadora.

“Andrea Chávez ahora resulta que los agricultores y ganaderos somos delincuentes. Nos arrepentimos que hayas salido senadora (sic)”. Integrantes de Productores Unidos en Chihuahua.

🚨 Andrea Chávez dejó plantada a la gente de su posada en la Macroplaza, todo porque fue retirada por los campesinos del… pic.twitter.com/un86teE7J2 — José Díaz (@JJDiazMachuca) December 12, 2025

Por otra parte, se sumó que la macroplaza lucía con poco asistencia cuando se pensaba asistirían alrededor de 4 mil personas, siendo solo 300 las que fueron.

Ante el descontento del gremio, pero también de la sociedad en Chihuahua, Andrea Chávez no se hizo presente en su posada misma que terminó siendo cancelada.