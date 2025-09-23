Tras anunciarse el asesinato de B-King de 31 años de edad, en México, su expareja Marcela Reyes mandó un mensaje sobre el “dolor inmenso” a la muerte del cantante.

A través de Instagram Stories, Marcela Reyes de 35 años de edad, le dedicó unas palabras a B-King, su pareja por 7 años, así como a la familia del reguetonero por el dolor que atraviesan.

Marcela Reyes lanza doloroso mensaje por el asesinato de B-King en México

Pese a que Marcela Reyes era vista como sospechosa -pero no legalmente- de la desaparición de B-King en México, la influencer dejó claro que le duele la muerte de su expareja.

A través de Instagram Stories, Marcela Reyes compartió un doloroso mensaje sobre el asesinato de B-King luego de que su cuerpo se encontró en Cocotitlán, Estado de México.

Y es que Marcela Reyes reconoció a B-King por los buenos momentos que pasaron juntos por 7 años, así como el haber sido figura paterna para su hijo que ahora tendrá que vivir de los pocos recuerdos que tienen juntos.

“Mientras allá afuera la vida continúa llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles (...) Me quedo con siete años compartidos, llenos de recuerdos imborrables que no solo llevó en mi corazón sino también mi hijo Valentino, quien creció junto a Bayron y guarda en su memoria momentos que solo sabemos nosotros”. Marcela Reyes, DJ.

Por otra parte, le deseó pronta resignación a la madre de B-King, así como a su familia quiénes pasan por un fuerte dolor ante la muerte del colombiano.

“Le dé descanso eterno y que derrame [Dios] fortaleza sobre su mamá, su hermana y toda su familia”. Marcela Reyes, DJ.

Marcela Reyes dedica mensaje tras la muerte de B-King. (@marcelareyes)

Aunque Marcela Reyes sí mencionó los señalamientos que se le han hecho desde que B-King desapareció, no ha mencionado si habrá un proceso legal para defender su inocencia.

En cuanto a los hechos fúnebres sobre B-King y su colega Regio Clown no se ha compartido si serán públicos, por separado en Colombia o si el cuerpo de los reguetoneros ya está siendo trasladados para ello.