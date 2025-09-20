La DJ colombiana Marcela Reyes fue pareja de B-King, quien desapareció en la CDMX tras asistir a un gimnasio.

Marcela Reyes es una DJ y empresaria colombiana, quien ha sido señalada por la desaparición de B-King tras pelear con él en mayo de 2025.

¿Quién es Marcela Reyes? La DJ que fue expareja de Marcela Reyes

Marcela Reyes es una modelo, conductora y DJ colombiana, conocida por crear contenido para redes sociales.

Tras la desaparición de Byron Sánchez Salazar, nombre de B-King, los usuarios de redes sociales recordaron las supuestas amenazas que le envió Marcela Reyes.

¿Qué edad tiene Marcela Reyes?

Marcela Reyes nació el 3 de mayo de 1990; actualmente tiene 35 años de edad.

¿Quién es el esposo de Marcela Reyes?

Marcela Reyes fue pareja de B-King, pero se separaron en 2025.

En mayo de 2025 trascendió que Marcela Reyes era pareja de Óscar Camargo Rios, alias Pichi, un narcotraficante colombiano.

¿Qué signo zodiacal es Marcela Reyes?

Marcela Reyes es Tauro y las personas de este signo zodiacal son pacientes y leales.

¿Cuántos hijos tiene Marcela Reyes?

Marcela Reyes es madre de un niño llamado Valentino.

¿Qué estudió Marcela Reyes?

Marcela Reyes estudió negocios con especialización en comunicación y entretenimiento.

La DJ también estudió francés, historia del arte y yoga.

¿En qué trabaja Marcela Reyes?

Marcela Reyes es DJ de guaracha exotic dusten e inició su carrera como manager.

Posteriormente lanzó su propia marca de ropa y comenzó a crear contenido en redes sociales.

Trascendió que Marcela Reyes podría participar en la siguiente temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

Marcela Reyes es señalada de la desaparición de su ex, B-King

En mayo de 2025, Marcela Reyes acusó a B-King de tener adicciones y de serle infiel.

B-King negó estas acusaciones y señaló al equipo de Marcela Reyes de amenazarlo, por lo que la denunció ante las autoridades colombianas.

Tres meses después de esta denuncia pública, B-King despareció en la CDMX tras acudir a un gimnasio de Polanco.

Fans de B-king piden que Marcela Reyes sea investigada, ya que B-King la responsabilizó si algo le llegaba a pasar.

Ante estos señalamientos, Marcela Reyes tachó estas acusaciones de graves y pidió que la dejaran de acusar sin pruebas.

Por último, Marcela Reyes pidió a las autoridades colombianas que intervinieran en la investigación para dar con el paradero de B-King.