Mediante comunicado, los abogados de Marcela Reyes la desvincularon de la desaparición de B-King y Regio Clown, como han señalado en redes sociales.

“De manera categórica y sin ambigüedades: Marcela Reyes no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de Byron (B-King) o de Jorge (Regio Clown)”. Grupo Medellín, abogados de Marcela Reyes, ex pareja de B-King

El pasado 16 de septiembre, B-King, junto con el también colombiano Regio Clown desaparecieron en Ciudad de México (CDMX) por lo que, debido a un video en el que responsabilizó a su ex pareja Marcela Reyes.

Sin embargo, la tarde del lunes 22 de septiembre las autoridades confirmaron que B-King y Regio Clown fueron encontrados muertos en el Estado de México; Marcela Reyes no se ha pronunciado del hallazgo.

Desaparición de B-King y Regio Clown: Abogados de Marcela Reyes niegan que esté vinculada

Mediante un comunicado en Instagram, los abogados que representan a Marcela Reyes, Grupo Medellín, negó que estuviera vinculada a la desaparición de B-King y Regio Clown.

Los abogados añaden que cualquier señalamiento en contra de Marcela Reyes es falso y malintencionado ya que tanto ella como su hijo de 7 años han recibido amenazas.

Por lo que el equipo de abogados de Marcela Reyes también condena cualquier acto de acoso o violencia, ya que está en riesgo un menor de edad, además, se desvía de lo esencial.

Asimismo, el comunicado añade palabras de Marcela Reyes que invita no perder el foco, ya que B-King es parte de su historia y Jorge es un ser humano con una familia que lo espera.

El comunicado de los abogados fue compartido previamente a la confirmación de la muerte de B-King y Regio Clown, ya que señalaba la petición de enfocarse en su búsqueda.