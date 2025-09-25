Marcela Reyes -de 35 años de edad- reaccionó a señalamientos sobre el asesinato de B-King y se puso a disposición de las autoridades mexicanas.

La muerte de B-King revivió el pleito que mantuvo con su expareja Marcela Reyes, a quien acusó en un video de ser la responsable si “algo le llegaba a pasar”.

Marcela Reyes se ponen a disipación de las autoridades tras el asesinato de B-King

El cuerpo de B-King fue localizado el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlá, Estado de México, tras desparecer un día antes en la CDMX.

Tras la desaparición de Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, Marcela Reyes se deslindó de cualquier responsabilidad en el caso.

Marcela Reyes se pone a disposición de las autoridades mexicanas (Instagram/@marcelareyes)

“Me pongo a disposición de las autoridades de Colombia y México”, escribió Marcela Reyes en sus historias de Instagram.

Marcela Reyes también etiquetó en su historia a la presidenta de México Claudia Sheinbaum y al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Además, mencionó a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y al cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano Jimeno.

Usuarios de redes sociales y algunos medios colombianos recordaran el pleito que tuvo con B-King en mayo de 2025 con Marcela Reyes.

B-King denunció en un video que el equipo de Marcela Reyes lo estaba amenazando, por lo que temía por su seguridad.

Marcela Reyes y B-King (Instagram/@marcela)

Marcela Reyes no descansará hasta que B-King tenga justicia

Tras los señalamientos en su contra, Marcela Reeys expresó su tristeza por la muerte de B-King y aseguró que buscará saber la verdad sobre su caso.

“ (…) Me niego a cargar con buna responsabilidad que no me corresponde. Por eso alzo la voz con fuerza y dignidad (…) Exijo a los gobiernos de México y Colombia que esclarezcan, de manera transparente, rápida y con rigor, lo sucedido con Bayron” Marcela Reyes

La expareja de Bayron Sánchez Salazar exigió a las autoridades mexicanas y colombianas que esclarezcan el asesinato de B-King.

“Bayron no puede quedar en el olvido, ni su historia puede ser tratada con indiferencia. Cada segundo de silencio es una herida más para mí” Marcela Reyes

Marcela Reyes pidió que el caso de Bayron Salazar no quede en el olvido y haya justicia.

“Mi compromiso es con la memoria de Bayron. No descansaré hasta que sepa la verdad y se haga justicia” Marcela Reyes

Hasta el momento, las autoridades mexicanas y colombianas no han revelado que Marcela Reyes sea investigada por la muerte de B-King.