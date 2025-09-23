Luego de confirmarse la muerte del cantante colombiano Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King, salió a la luz la última publicación que realizó antes de su desaparición en México.

Se trató de un video publicado mediante su cuenta de Instagram el 15 de septiembre de 2025, tras realizar su última presentación en la Ciudad de México (CDMX) y un día antes de reportarse su desaparición.

Autoridades confirmaron que los cuerpos de los músicos colombianos B-King y Jorge Luis Herrera (Regio Clown) fueron encontrados en el Estado de México, mismos que se indicó fueron hallados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán.

B-King (Instagram/@bkingoficial)

Esta fue la última publicación de B-King antes de su desaparición en México

En redes sociales fue difundida la última publicación que realizó el cantante B-King antes de ser reportado como desaparecido en México.

Dicho video fue publicado la noche del 15 de septiembre de 2025 con el mensaje: “Muchas gracias mi México Lindo y Querido”, un día antes de ser visto por última vez tras salir de un gimnasio en Polanco, en la CDMX.

En la grabación, B-King se mostraba contento y agradecido por su primer concierto en México, destacando la calidez con la que fue recibido por el publico mexicano.

En esta última publicación, B-King auguraba que después de su visita a México vendrían “cosas gigantes” para su carrera, sin imaginar lo que le sucedería solo horas más tarde.