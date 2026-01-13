Luego de verse involucrada en la investigación por la muerte de B-King y Regio Clown, Marcela Reyes volvió a los medios masivos con su entrada a un reality show en Colombia.

Marcela Reyes llegó como una participante sorpresa a un reality de convivencia 24/7, desatando su primera pelea a tan solo unos minutos de su ingreso.

¿En qué reality show participa Marcela Reyes?

Marcela Reyes es la participante sorpresa de La Casa de los Famosos Colombia, reality show al que ingresó a unos meses de la muerte de B-King y Regio Clown.

Marcela Reyes, influencer. (@marcelareyes)

La idea de ingresar a Marcela Reyes en La Casa de los Famosos Colombia fue para darle un aire fresco al show y generar polémica entre los participantes.

Pues a tan solo unos minutos de su ingreso, la DJ tuvo una pequeña discusión con Valentino Lázaro, otro de los concursantes del reality show.

Aunque algunos esperaban que su polémica con la investigación de la muerte de B-King y Regio Clown fuera abordada tras su ingreso al concurso, hasta el momento esta no se ha mencionado el caso.

No obstante, el solo hecho de tenerla en el reality show ha generado morbo en todas las personas que están al tanto del caso del rapero y su amigo.

¿Cuál es el papel de Marcela Reyes en la investigación por el asesinato de B-King y Regio Clown?

Tras la muerte de B-King y Regio Clown, muchas personas pidieron que se investigara a Marcela Reyes y su supuesta implicación en este caso.

Esto debido a que el propio B-King denunció a Marcela Reyes ante las autoridades colombianas por diversas amenazas que habrían hecho en su contra, incluso la responsabilizó si le pasaba algo.

Dicha denuncia se interpuso tres meses antes de la desaparición del cantante y Regio Clown, por lo que la joven era una de las sospechosas del caso.

La DJ negó todas estas acusaciones, pidió que la dejaran de señalar sin pruebas, y solicitó la ayuda de autoridades colombianas para resolver la muerte de su ex esposo.

Además de ponerse a disposición de estas si era necesario; aunque hasta el momento la también empresaria, no ha sido formalmente vinculada al caso.