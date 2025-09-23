La cantante colombiana Angie Miller, tuvo una dura reacción en redes sociales por el asesinato de Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown), al asegurar que tras lo sucedido “odia México”.

Mediante su cuenta de Instagram, Angie Miller calificó de injusto la noticia de la muerte de sus amigos B-King y Regio Clown, a quienes acompañó durante su viaje a México.

La cantante colombiana posteo un video el 12 de septiembre junto a B-King y Regio Clown, en donde invitaba al público a la presentación que realizarían en nuestro país.

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) confirmaron el hallazgo de los cuerpos de B-King y Regio Clown en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, tras desaparecer en Polanco el 16 de septiembre de 2025.

Angie Miller junto a B-King y Regio Clown (soyangiemilleroficial_ / IG)

“Odio México”, dice la cantante Angie Miller tras el asesinato de B-King y Regio Clown

La cantante colombiana Angie Miller no escondió reacción por el asesinato de B-King y Regio Clown, al asegurar que por este hecho “odia México”.

Esto a través de una historia de Instagram, en donde Angie Miller retomó una noticia donde se confirmaba el hallazgo de los cuerpos de B-King y Regio Clown.

“Hoy odio México más que a mi vida, no es justo lo que está pasando”. Angie Miller

Angie Miller se dijo muy dolida con el asesinato de sus amigos B-King y Regio Clown, manifestando que “no podía con el dolor” que esta noticia le provocaba.

En una segunda imagen, Angie Miller aseguró que acompañaba a la familia de sus amigos en el dolor de los sucedido, lamentando que estos tenían muchos proyectos en puerta que no se podrán llevar a cabo.