Angie Miller de 29 años de edad, actriz y creadora de contenido para adultos, fue detenida en México tras posibles implicaciones con el asesinato de B-King y Regio Clown.

De acuerdo con los últimos reportes, las autoridades detuvieron a Angie Miller por sus posibles implicaciones en el caso de asesinato de B-King y Regio Clown.

Cabe destacar que Angie Miller era novia de B-King y había sido reportada como desaparecida.

Detención de Angie Miller del Registro Nacional de Detenciones ( Registro Nacional de Detenciones)

Detienen a Angie Miller por posible implicación en el doble asesinato de B-King y Regio Clown

De acuerdo con El País, Angie Miller fue detenida por la Fiscalía de Ciudad de México y la del Estado de México el pasado 23 de septiembre.

Esto por una posible participación en el doble asesinato de los músicos colombianos B-King y Regio Clown, en donde se reporta que Miller era novia del primero.

Se revela que Angélica Yetsei Torrini León , mejor conocida como Angie Miller en la industria para adultos, fue detenida en la colonia Valle de los Pinos, en la delegación Tlanepantla de Baz, en el Estado de México.

La detención fue hecha por la Coordinación Nacional Antisecuestro por su posible implicación en el doble asesinato de los músicos y cantantes colombianos Byron Sánchez, mejor conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown.

Según el Registro Nacional de Detenciones, Angie Miller permanece en las dependencias del Ministerio Público en Tlalnepantla, Estado de México.

Cabe recordar que el pasado 23 de septiembre, se emitió una ficha de búsqueda al reportarse como desaparecida, en donde fue vista por última vez en la colonia Santa Cruz Atoyac, CDMX.