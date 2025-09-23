Angie Miller, actriz y modelo venezolana, compartió en sus redes sociales un par de videos junto a B-King, con los que se despidió del cantante colombiano que fue asesinado en México.

Se tratan de dos grabaciones en las que se puede observar a la actriz y modelo en compañía del cantante, en un entorno personal y de pareja, previo al asesinato en el Estado de México.

La difusión de los últimos videos junto a B-King, que compartió Angie Miller en sus historias de Instagram, se dio poco después de otra publicación en la que la actriz dijo odiar a México.

Angie Miller, modelo y actriz venezolana que acompañó a B-King y Regio Clown en CDMX (soyangiemilleroficial_ / IG)

Angie Miller comparte videos junto a B-King para despedirlo

Angie Miller, quien habría sido pareja sentimental de B-King, compartió en sus redes sociales un par de videos en los que aparece en compañía del cantante.

En ellos, se puede observar a Angie Miller y B-King descansando, lo que la modelo calificó como el recuerdo “más lindo” que guardará en su memoria", además de afirmar que siempre querrá a Byron.

En la segunda historia que compartió, aparecen los dos en un entorno similar, debido a que en la grabación se les puede ver charlando mientras estaban recostados y abrazados.

El 14 de septiembre de 2025, el dj y cantante colombiano, B-King, se presentó en un club de la CDMX y en el evento, estuvo acompañado por la modelo venezolana, Angie Miller.

Un par de días más tarde, el 16 de septiembre, Byron Sánchez —nombre real del músico— desapareció y el 17 de septiembre sus restos sin vida fueron encontrados en el Estado de México.

Luego de los hechos,

Angie Miller dijo odiar a México por asesinatos de B-King y Regio Clown

Antes de publicar los últimos videos junto a B-King, Angie Miller, publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que expresó su enojo y dolor por el asesinato del cantante colombiano.

En la publicación, Angie escribió “hoy odio México más que mi vida”, acompañando el mensaje con una nota periodística en la que se consigna el hallazgo de los cuerpos de B-King y Regio Clwon.

En la misma historia, la modelo venezolana y actriz de cine para adultos lamentó las muertes de los músicos colombianos, debido a que también sentenció no era “justo” lo que les pasó.

Aunado a lo anterior, Angie Miller dijo estar muy dolida por los asesinatos de quien habría sido su pareja sentimental y su amigo, pues sentenció que “no podía con el dolor” por el que está pasando.

Ante ello, Angie Miller aseguró que acompañaba a la familia de sus amigos colombianos en el dolor por sus asesinatos e insistió en lamentar la confirmación de las muertes de ambos.