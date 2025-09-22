Marcela Reyes habló sobre las amenazas en su contra y de su hijo con B-King, tras desaparición del cantante en Ciudad de México (CDMX); afirma que sabe de dónde vienen.

“Se de dónde provienen estas amenazas y sé cuál es su intención realmente”. Marcela Reyes, DJ y ex pareja de B-King

Y es que tras darse a conocer la desaparición de B-King y Regio Clown, también colombiano, se señaló a Marcela Reyes, quien ya se desvinculó del delito mediante comunicado.

Esto derivado de un video de B-King previo a su desaparición y muerte, en el cual dio a conocer que temía por su vida y responsabilizó a Marcela Reyes de cualquier cosa que pudiera sucederle.

Marcela Reyes revela amenazas contra ella y el hijo de B-King

Fue en sus historias de Instagram que Marcela Reyes aseguró que sabe de dónde provienen las amenazas hacia ella y el hijo de B-King tras la desaparición de su ex pareja.

Afirmó a su vez que todo sale a la luz y espera el tiempo, pero no de ella, sino el de Dios y Marcela Reyes añadió una captura de pantalla con varios mensajes de lo que se presume es WhatsApp.

En ellos mencionan a su hijo con B-King, “no vaya a ser que se le pierda”, por lo que también compartió un video con el menor de 7 años, a quien debe “prepararlo para la maldad del mundo”.

Mediante el comunicado en el que se desligó de la desaparición de B-King y Regio Clown, el equipo de Marcela Reyes también mencionó y condenó las amenazas que reciben ella y su hijo de 7 años.